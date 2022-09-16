Бюджет-2023: чи житимуть українці наступного року багатше?

Середня зарплата зросте на чверть, кажуть чиновники, але чи це зробить українців багатшим

У вівторок, 13 вересня, Бюджетний Комітет ВР розглянув проект державного бюджету на 2023 рік, представлений Кабінетом Міністрів. Проект головного державного кошторису показує, що в КМУ розраховують на продовження війни з росією і в 2023 році. Тому на потреби оборони підуть 858 млрд грн або 33% із загального плану видатків у 2,57 трлн грн.

Чи при цьому залишиться місце на добробут українців, розбирався "Телеграф".

Зарплата зростатиме, але

Після падіння виробництва та ВВП, яке у 2022 році прогнозується на рівні 30-33%, на наступний рік уряд планує зростання валового внутрішнього продукту на 4,6%. Щоправда при цьому мінімальна зарплата та прожитковий мінімум становитимуть відповідно 6700 та 2589 грн. Обидва ці показники зростуть ще цього року – мінімальна зарплата з 1 жовтня, а прожитковий мінімум – з 1 грудня і будуть "заморожені" на весь 2023 рік.

Аналогічна ситуація буде і з мінімальною пенсією – з 1 грудня її розмір зросте до 2093 гривень (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб), а наступного року виявиться також "заморожений". Втім, бюджет Пенсійного фонду таки зросте з 560 до 590 мільярдів гривень, тобто деякий запас для підвищення, певно на окремі категорії пенсіонерів, таки буде.

Єдина надія на зростання соціальних показників для українців – прогнозоване держбюджетом-2023 зростання середньої заробітної плати до 18 500 гривень. З урахуванням того, що середня зарплата в Україні навіть у воєнний час зростає – з 14,5 тис. грн за підсумками січня (дані Держстату) до 15 тис. грн у серпні , за даними порталу Work.ua, це вселяє чималу надію щодо зростання добробуту українців.

Але насправді все не так просто.

Інфляція "з’їсть" усі доходи

Зростання середньої заробітної плати на 3500 гривень наступного року не те щоб неможливе, хоча її приріст за 7 місяців 2022 року і склав лише 500 гривень, він просто виявиться недостатнім.

3500 гривень, які держбюджет-2023 прогнозує як зростання середньої заробітної плати наступного року – це приблизно 25-відсоткове зростання цього виду доходу, основного для українців.

При цьому цього року, навіть за офіційними даними Державної служби статистики, інфляція з початку року склала 19,5% із зростанням цін на продукти харчування на 25%.

Експерти вважають, що ціни на продукти з початку року зросли вже на 30%, а за підсумками року зростання становитиме близько 40%, а загальна інфляція може становити до 30%.

У проекті ж держбюджету-2023 рівень інфляції прогнозується на рівні 30%, що на 5% перевищує передбачуване зростання середньої зарплати українців. Простіше кажучи, 2023 року українці не житимуть багатше. Швидше навпаки, ще більше збідніють, оскільки зростання цін перевищить зростання доходів. При цьому в облік не береться заплановане держбюджетом зростання безробіття, втім зовсім невелике — з 27,9% до 28,2%.

Зрештою, ще більше накрутити маховик інфляції та зростання цін може емісія гривні, яку можуть друкувати в Україні наступного року для компенсації дефіциту держбюджету – близько 100 мільярдів гривень на місяць.