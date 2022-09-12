40% до кінця року – експерт розповів яким буде зростання цін

Експерт розповів, що подорожчає і чому

Ще 10% додасть до своїх цін споживчий кошик українців до кінця року. Загалом у порівнянні з груднем 2021 року ціни на продукти в Україні зростуть приблизно на 40%. Такий прогноз "Телеграфу" дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

За його словами, до кінця року в Україні загальне зростання цін на продукти складе приблизно 10%, що з урахуванням подорожчання на 30%, що вже відбулося, дасть загальний ривок цін на продовольство в Україні за 2022 рік у 40%. При цьому це зростання за різними видами продовольчих товарів буде нерівномірним.

"У ситуації падіння купівельної спроможності, як зараз в Україні, населення починає споживати більше дешевих продуктів – хліба, круп, овочів. Якщо населення багате – воно їсть більше м’яса, риби, фруктів. Таким чином, найбільше дорожчатиме хліб, овочі, крупи, рослинна олія, цукор.Менше зростання, але все ж таки він буде — на м’ясо-молочну продукцію та рибу.При цьому, дешевше м’ясо, та ж курятина, дорожчатиме в середньому сильніше дорожчої яловичини.У середньому ж споживач кошик до кінця року зросте на 10%", — пояснює логіку зростання цін на продукти в Україні, експерт.

Тим часом в Україні падають ціни на окремі продукти харчування через їхнє масове прибирання.