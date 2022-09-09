Від овочів до м’яса – які продукти падають у ціні, а які – дорожчатимуть

Багато товарів в Україні поки що дешевшають, але це ненадовго

В Україні продовжується інфляція, яка до кінця року може перевищити 30%. При цьому найболючіше по українцях б’є зростання цін на продукти харчування. Втім, деякі з них, навпаки, падають у ціні.

Овочі – одні дорожчають, інші дешевшають

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, на ринку картоплі в Україні встановилася тенденція до зниження цін. Основною причиною цього називають масовий збір врожаю в основних регіонах.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг ($0,14-0,25/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулої робочої Тижня. Це пояснюють сезонним збільшенням пропозиції цієї продукції на ринку і поки що невисоким попитом.

Картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Але у зв’язку з початком збирання врожаю овоч дешевшатиме і надалі.

А ось помідори, за даними EastFruit, навпаки дорожчають. Щоправда йдеться лише про тепличні, що спричинено похолоданням та зростанням попиту. Загалом за тиждень томати зросли в ціні на 40% — тепличні комбінати пропонують по 30-40 грн/кг ($0,82-1,09/кг). Загалом ціна на помідори на 39% вища ніж у вересні 2021 року.

Можуть подешевшати овочі тривалого зберігання на зразок цибулі, моркви.

М’ясо та молочка дешевшати не будуть

Як повідомляє "Дзеркало тижня", ціни на м’ясо-молочну продукцію також зростатимуть через те, що її виробництво впало — багато ферм опинилися на окупованій Росії території. Причому вершкове масло жирністю 82% може стати дефіцитом.

Крупи – гречка та рис дорожчають, а пшонка дешевшає

Крупи також залишаються нестабільними. Так, за даними порталу "Мінфін", на початку вересня подорожчали гречана крупа – в середньому на 2 гривні, порівняно з серпнем, і рис – на 5-7 гривень за кілограм.

У той же час упаковка пшона в 900 грамів подешевшала на 2,5 гривні до 20,8 гривень. У жовтні Кабмін обіцяє падіння цін на гречку.

В Україні тим часом триває врожай гречки, але, незважаючи на це, роздрібні ціни на крупу поки не падають.