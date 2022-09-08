Ціни у жовтні зміняться: у Кабміні розповіли, що буде з гречкою та цукром

У жовтні ціни на найвживанішу продукцію порадують українців

Гречка, котра останнім часом шокує українців своїми цінами, ймовірніше за все, впаде в ціні вже наступного місяця. Що стосується розцінок на цукор, то підстав для його здорожчання до кінця 2022 року наразі немає.

Відповідну інформацію озвучив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає у четвер, 8 вересня, пресцентр Мінагрополітики. За його словами, весною аграріям вдалося оперативно відреагувати на скарги щодо дефіциту даної крупи та засіяти в 1,5 раза більшу площу, в порівнянні з минулим, 2021 роком.

"Наразі збір гречки тільки розпочався, обмолочено вже 8% від загальної площі посіву, водночас зібрати вдалося вже майже 12,6 тисячі тонн. Загалом, очікується зібрати 140 тисяч тонн. При тому, що внутрішнє споживання становить 100-110 тисяч тонн. Відповідно, Україна буде повністю забезпечена гречкою, ще й матиме змогу сформувати резерв. Тому вже в жовтні, коли крупа буде оброблена й поступить до споживача, очікуємо зниження цін", — пояснив Висоцький.

Що стосується розцінок на цукор, то за прогнозом представника Мінагрополітики, попри усі складнощі зумовлені війною в країні, вони до кінця року не змінюватимуться. Він також додав, що у 2022 році аграрії висіяли близько 180 тисяч гектарів цукрового буряка, що дозволить в подальшому виготовити приблизно 1 мільйон 100 тисяч тонн цукру, повністю покривши його внутрішнє річне споживання. Не менш важливим є й те, що завдяки хорошому врожаю, буде сформовано й запаси, що дозволить уникнути дефіциту.

"Чинників для зростання цін, як мінімум до кінця року, немає", — підсумував Висоцький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з прогнозами фінансового порталу "Мінфін", ймовірніше з все, у поточному році, попри новий врожай, гречана крупа все ж залишиться дорогою.

Також нагадаємо, чого українцям слід чекати від цін на цукор упродовж 2022 року.