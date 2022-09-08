Цены в октябре изменятся: в Кабмине рассказали, что будет с гречкой и сахаром

В октябре цены на популярнейшую продукцию порадуют украинцев

Гречка, которая в последнее время шокирует украинцев своими ценами, вероятнее всего, упадет в цене уже в следующем месяце. Что касается расценок на сахар, то оснований для его удорожания до конца 2022 года пока нет.

Соответствующую информацию озвучил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает в четверг, 8 сентября, пресс-центр Минагрополитики. По его словам, весной аграриям удалось оперативно отреагировать на жалобы по дефициту данной крупы и засеять в 1,5 раза большую площадь по сравнению с прошлым 2021 годом.

"Сейчас сбор гречки только начался, обмолочено уже 8% от общей площади посева, в то же время собрать удалось уже почти 12,6 тысячи тонн. В общем, ожидается собрать 140 тысяч тонн. При том, что внутреннее потребление составляет 100-110 тысяч тонн. Соответственно, Украина будет полностью обеспечена гречкой, еще и сможет сформировать резерв, поэтому уже в октябре, когда крупа будет обработана и поступит к потребителю, ожидаем снижения цен", — пояснил Высоцкий.

Что касается расценок на сахар, то по прогнозу представителя Минагрополитики, несмотря на все сложности, обусловленные войной в стране, они до конца года не будут меняться. Он также добавил, что в 2022 году аграрии высеяли около 180 тысяч гектаров сахарной свеклы, что позволит в дальнейшем изготовить около 1 миллиона 100 тысяч тонн сахара, полностью покрыв его внутреннее годовое потребление. Не менее важно и то, что благодаря хорошему урожаю, будут сформированы и запасы, что позволит избежать дефицита.

"Факторов для роста цен, как минимум до конца года, нет", — подытожил Высоцкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам финансового портала "Минфин", вероятнее всего, в текущем году, несмотря на новый урожай, гречневая крупа все же останется дорогой.

Также напомним, чего украинцам следует ожидать от цен на сахар в 2022 году.