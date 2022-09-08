Вакансій побільшало – кого шукають на ринку праці в Україні
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Фахівці назвали Топ-5 професій, які сьогодні шукають роботодавці
За підсумками серпня ринок праці в Україні зріс приблизно на 20%, вакансії стали якіснішими, а Західна Україна майже схаменулась після початку повномасштабної війни.
Де і ким краще працювати
За підсумками серпня кількість актуальних вакансій зросла на 20% до 48547. Про це повідомляє прес-служба порталу Work.ua.
Як і раніше, найчастіше роботу пропонують у таких областях як:
- Київська — 13 758 (+27%);
- Львівська – 5 816 (+17%);
- Дніпропетровська – 4 148 (+15%);
- Одеська — 2674 (+26%);
- Івано-Франківська область – 1 720 вакансій (+ 24%).
При цьому у Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій майже дорівнює показникам серпня 2021 року (94%).
У серпні топ-5 популярних фахівців не змінився порівняно з липнем, але попит на них продовжує зростати, тому найчастіше шукають такі професії:
- продавець-консультант — 3438 вакансій (+52% до липня);
- кухар — 1509 вакансій (+31%);
- водій — 1518 вакансій (+20%);
- менеджер з продажу — 3 790 вакансій (+17%);
- бухгалтер — 1841 вакансія (+13%).
У серпні найбільше роботодавці шукають працівників для таких сфер як:
- "роздрібна торгівля" — 4 874 вакансії (+46%);
- "освіта, наука" — 3 131 вакансія (+44%);
- "готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 4 491 вакансія (+39%);
- "страхування" — 110 вакансій (+33%);
- "сфера обслуговування" — 8 653 вакансії (+30%).
Середня зарплата, як і раніше, – 15 тисяч гривень
Щодо зарплат, то тут ситуація стабільна — середня зарплата в Україні тримається на рівні 15 тис. грн і порівняно з липнем не змінилися. Оплата праці зросла у таких регіонах як:
- Львівська область – 14 000 грн (+11%);
- Харківська — 15 000 грн (+10%);
- Київська область — 17 500 грн (+9%);
- Одеська область — 15 000 грн (+7%);
- Дніпропетровська область — 14 000 грн (+4%).
Найбільш високооплачуваними професіями, не пов’язаними з ІТ-сферою, є:
- медіабаєр фахівець із реклами – 59 500 грн (+3%);
- телеведучий — 40 000 грн;
- водій-міжнародник — до 37 500 грн (+7%);
- керівник відділу продажів – 35 000 грн (+7%);
- висотник — 35 000 грн.
Загалом ринок праці в Україні сильно постраждав від війни – майже третина українців втратила роботу, а у 75% працюючих зарплата поменшала.