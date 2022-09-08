Вакансій побільшало – кого шукають на ринку праці в Україні

Фахівці назвали Топ-5 професій, які сьогодні шукають роботодавці

За підсумками серпня ринок праці в Україні зріс приблизно на 20%, вакансії стали якіснішими, а Західна Україна майже схаменулась після початку повномасштабної війни.

Де і ким краще працювати

За підсумками серпня кількість актуальних вакансій зросла на 20% до 48547. Про це повідомляє прес-служба порталу Work.ua.

Як і раніше, найчастіше роботу пропонують у таких областях як:

Київська — 13 758 (+27%);

Львівська – 5 816 (+17%);

Дніпропетровська – 4 148 (+15%);

Одеська — 2674 (+26%);

Івано-Франківська область – 1 720 вакансій (+ 24%).

При цьому у Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій майже дорівнює показникам серпня 2021 року (94%).

У серпні топ-5 популярних фахівців не змінився порівняно з липнем, але попит на них продовжує зростати, тому найчастіше шукають такі професії:

продавець-консультант — 3438 вакансій (+52% до липня);

кухар — 1509 вакансій (+31%);

водій — 1518 вакансій (+20%);

менеджер з продажу — 3 790 вакансій (+17%);

бухгалтер — 1841 вакансія (+13%).

Кого роботодавці шукають найчастіше

У серпні найбільше роботодавці шукають працівників для таких сфер як:

"роздрібна торгівля" — 4 874 вакансії (+46%);

"освіта, наука" — 3 131 вакансія (+44%);

"готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 4 491 вакансія (+39%);

"страхування" — 110 вакансій (+33%);

"сфера обслуговування" — 8 653 вакансії (+30%).

Середня зарплата, як і раніше, – 15 тисяч гривень

Щодо зарплат, то тут ситуація стабільна — середня зарплата в Україні тримається на рівні 15 тис. грн і порівняно з липнем не змінилися. Оплата праці зросла у таких регіонах як:

Львівська область – 14 000 грн (+11%);

Харківська — 15 000 грн (+10%);

Київська область — 17 500 грн (+9%);

Одеська область — 15 000 грн (+7%);

Дніпропетровська область — 14 000 грн (+4%).

Найбільш високооплачуваними професіями, не пов’язаними з ІТ-сферою, є:

медіабаєр фахівець із реклами – 59 500 грн (+3%);

телеведучий — 40 000 грн;

водій-міжнародник — до 37 500 грн (+7%);

керівник відділу продажів – 35 000 грн (+7%);

висотник — 35 000 грн.

Загалом ринок праці в Україні сильно постраждав від війни – майже третина українців втратила роботу, а у 75% працюючих зарплата поменшала.