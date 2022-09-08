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Вакансій побільшало – кого шукають на ринку праці в Україні

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
Найпопулярніша професія — продавець Новина оновлена 08 вересня 2022, 13:30
Найпопулярніша професія — продавець

Фахівці назвали Топ-5 професій, які сьогодні шукають роботодавці

За підсумками серпня ринок праці в Україні зріс приблизно на 20%, вакансії стали якіснішими, а Західна Україна майже схаменулась після початку повномасштабної війни.

Де і ким краще працювати

За підсумками серпня кількість актуальних вакансій зросла на 20% до 48547. Про це повідомляє прес-служба порталу Work.ua.

Як і раніше, найчастіше роботу пропонують у таких областях як:

  • Київська — 13 758 (+27%);
  • Львівська – 5 816 (+17%);
  • Дніпропетровська – 4 148 (+15%);
  • Одеська — 2674 (+26%);
  • Івано-Франківська область – 1 720 вакансій (+ 24%).

При цьому у Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій майже дорівнює показникам серпня 2021 року (94%).

У серпні топ-5 популярних фахівців не змінився порівняно з липнем, але попит на них продовжує зростати, тому найчастіше шукають такі професії:

  • продавець-консультант — 3438 вакансій (+52% до липня);
  • кухар — 1509 вакансій (+31%);
  • водій — 1518 вакансій (+20%);
  • менеджер з продажу — 3 790 вакансій (+17%);
  • бухгалтер — 1841 вакансія (+13%).
Кого роботодавці шукають найчастіше

У серпні найбільше роботодавці шукають працівників для таких сфер як:

  • "роздрібна торгівля" — 4 874 вакансії (+46%);
  • "освіта, наука" — 3 131 вакансія (+44%);
  • "готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 4 491 вакансія (+39%);
  • "страхування" — 110 вакансій (+33%);
  • "сфера обслуговування" — 8 653 вакансії (+30%).

Середня зарплата, як і раніше, – 15 тисяч гривень

Щодо зарплат, то тут ситуація стабільна — середня зарплата в Україні тримається на рівні 15 тис. грн і порівняно з липнем не змінилися. Оплата праці зросла у таких регіонах як:

  • Львівська область – 14 000 грн (+11%);
  • Харківська — 15 000 грн (+10%);
  • Київська область — 17 500 грн (+9%);
  • Одеська область — 15 000 грн (+7%);
  • Дніпропетровська область — 14 000 грн (+4%).

Найбільш високооплачуваними професіями, не пов’язаними з ІТ-сферою, є:

  • медіабаєр фахівець із реклами – 59 500 грн (+3%);
  • телеведучий — 40 000 грн;
  • водій-міжнародник — до 37 500 грн (+7%);
  • керівник відділу продажів – 35 000 грн (+7%);
  • висотник — 35 000 грн.

Загалом ринок праці в Україні сильно постраждав від війни – майже третина українців втратила роботу, а у 75% працюючих зарплата поменшала.

Теги:
#Ринок праці #Зарплата #Робота