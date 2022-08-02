Підробіток в умовах війни – наскільки реально, ким і скільки можна заробити

На підробітку можна заробляти до 25-27 тисяч гривень

В умовах російської агресії проти України багато українців втратили роботу, а в інших зарплата значно впала, що змушує багатьох співгромадян шукати різні підробітки.

За даними OLX Робота, в основному роботодавці пропонують підробіток у сфері робочих вакансій — як тимчасову, сезонну, так і часткову зайнятість.

Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було у будівельній сфері для різноробів. Вони могли отримувати від 700 до 1550 грн. за послугу або за зміну. За місяць часткової зайнятості у транспортній галузі можна отримати від 17,8 тис. грн. до 25 тис. грн. залежно від типу зайнятості. У сфері клінінгу в середньому можна отримувати від 1,5 тис. грн. на підробітку до 9 тис. грн. на тимчасовій роботі.

Щодо неробочих спеціальностей, дуже потрібні послуги репетиторів, яким пропонували 175-215 грн за годину роботи. Менеджери з продажу за умов часткової зайнятості могли щомісяця отримувати до 11 тис. грн.

Найбільш популярні професії для підробітку в Україні сьогодні

Знайти роботу можна і без досвіду, так найчастіше на ОЛГ у липні на роботу без досвіду запрошували у сферах торгівлі, будівництва, транспортних перевезень (за наявності посвідчення водія) та в кол-центрах, а найбільшу зарплату — 25-27 тис. грн — платили водіям та операторам кол-центрів.

При цьому закордоном українцям готові запропонувати зарплату і понад 100 тисяч гривень.