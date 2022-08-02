Подработка в условиях войны – насколько реально, кем и сколько можно заработать

На подработке можно зарабатывать до 25-27 тысяч гривен

В условиях российской агрессии против Украины многие украинцы потеряли работу, а у остальных зарплата значительно упала, что заставляет многих сограждан искать различные подработки.

По данным OLX Работа, в основном работодатели предлагают подработку в сфере рабочих вакансий — как временную, сезонную работу, так и частичную занятость.

Больше всего вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере для разнорабочих. Они могли получать от 700 до 1550 грн за услугу или за смену. За месяц частичной занятости в транспортной отрасли можно получить от 17,8 тыс. грн до 25 тыс. грн в зависимости от типа занятости. В сфере клининга в среднем можно получать от 1,5 тыс. грн на подработке до 9 тыс. грн на временной работе.

Что касается нерабочих специальностей, весьма востребованы услуги репетиторов, которым предлагали 175-215 грн за час работы. Менеджеры по продажам в условиях частичной занятости могли ежемесячно получать до 11 тыс. грн.

Наиболее популярные профессии для подработки в украине сегодня

Найти работу можно и без опыта, так чаще всего на ОЛХ в июле на работу без опыта приглашали в сферах торговли, строительства, транспортных перевозок (при наличии водительского удостоверения) и в колл-центрах, а самую большую зарплату — 25-27 тыс. грн — платили водителям и операторам колл-центров.

При этом заграницей украинцам готовы предложить зарплату и выше 100 тысяч гривен.