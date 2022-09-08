Вакансий стало больше – кого ищут на рынке труда в Украине
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Специалисты назвали Топ-5 профессий, которые сегодня ищут работодатели
По итогам августа рынок труда в Украине вырос примерно на 20%, вакансии стали более качественными, а Западная Украина почти опомнилась после начала полномасштабной войны.
Где и кем лучше работать
По итогам августа количество актуальных вакансий выросло на 20% до 48 547. Об этом сообщает пресс-служба портала Work.ua.
Как и прежде, чаще всего работу предлагают в таких областях как:
- Киевская — 13 758 (+27%);
- Львовская — 5 816 (+17%);
- Днепропетровская — 4 148 (+15%);
- Одесская — 2 674 (+26%);
- Ивано-Франковская область — 1 720 вакансий (+ 24%).
При этом во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий почти равно показателям августа 2021 года (94%).
В августе топ-5 популярных специалистов не изменился по сравнению с июлем, но спрос на них продолжает расти, так чаще всего ищут такие профессии:
- продавец-консультант — 3 438 вакансий (+52% к июлю);
- повар — 1509 вакансий (+31%);
- водитель — 1 518 вакансий (+20%);
- менеджер по продажам — 3 790 вакансий (+17%);
- бухгалтер — 1 841 вакансия (+13%).
В августе больше всего работодатели ищут работников для таких сфер как:
- "розничная торговля" — 4 874 вакансии (+46%);
- "образование, наука" — 3 131 вакансия (+44%);
- "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 4 491 вакансия (+39%);
- "страхование" — 110 вакансий (+33%);
- "сфера обслуживания" — 8 653 вакансии (+30%).
Средняя зарплата, как и прежде – 15 тысяч гривен
Что касается зарплат, то здесь ситуация стабильна — средняя зарплата по Украине держится на уровне 15 тыс. грн и в сравнении с июлем не изменились. Оплата труда выросла в таких регионах как:
- Львовская область — 14 000 грн (+11%);
- Харьковская — 15 000 грн (+10%);
- Киевская область — 17 500 грн (+9%);
- Одесская область — 15 000 грн (+7%);
- Днепропетровская область — 14 000 грн (+4%).
Самыми же высокооплачиваемыми профессиями, не связанными с ИТ-сферой, являются:
- медиабаер специалист по рекламе – 59 500 грн (+3%);
- телеведущий — 40 000 грн;
- водитель-международник — до 37 500 грн (+7%);
- руководитель отдела продаж — 35 000 грн (+7%);
- высотник — 35 000 грн.
В целом рынок труда в Украине сильно пострадал от войны – почти треть украинцев потеряли работу, а у 75% работающих зарплата стала меньше.