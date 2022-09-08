Вакансий стало больше – кого ищут на рынке труда в Украине

Специалисты назвали Топ-5 профессий, которые сегодня ищут работодатели

По итогам августа рынок труда в Украине вырос примерно на 20%, вакансии стали более качественными, а Западная Украина почти опомнилась после начала полномасштабной войны.

Где и кем лучше работать

По итогам августа количество актуальных вакансий выросло на 20% до 48 547. Об этом сообщает пресс-служба портала Work.ua.

Как и прежде, чаще всего работу предлагают в таких областях как:

Киевская — 13 758 (+27%);

Львовская — 5 816 (+17%);

Днепропетровская — 4 148 (+15%);

Одесская — 2 674 (+26%);

Ивано-Франковская область — 1 720 вакансий (+ 24%).

При этом во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий почти равно показателям августа 2021 года (94%).

В августе топ-5 популярных специалистов не изменился по сравнению с июлем, но спрос на них продолжает расти, так чаще всего ищут такие профессии:

продавец-консультант — 3 438 вакансий (+52% к июлю);

повар — 1509 вакансий (+31%);

водитель — 1 518 вакансий (+20%);

менеджер по продажам — 3 790 вакансий (+17%);

бухгалтер — 1 841 вакансия (+13%).

Кого работодатели ищут чаще всего

В августе больше всего работодатели ищут работников для таких сфер как:

"розничная торговля" — 4 874 вакансии (+46%);

"образование, наука" — 3 131 вакансия (+44%);

"гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 4 491 вакансия (+39%);

"страхование" — 110 вакансий (+33%);

"сфера обслуживания" — 8 653 вакансии (+30%).

Средняя зарплата, как и прежде – 15 тысяч гривен

Что касается зарплат, то здесь ситуация стабильна — средняя зарплата по Украине держится на уровне 15 тыс. грн и в сравнении с июлем не изменились. Оплата труда выросла в таких регионах как:

Львовская область — 14 000 грн (+11%);

Харьковская — 15 000 грн (+10%);

Киевская область — 17 500 грн (+9%);

Одесская область — 15 000 грн (+7%);

Днепропетровская область — 14 000 грн (+4%).

Самыми же высокооплачиваемыми профессиями, не связанными с ИТ-сферой, являются:

медиабаер специалист по рекламе – 59 500 грн (+3%);

телеведущий — 40 000 грн;

водитель-международник — до 37 500 грн (+7%);

руководитель отдела продаж — 35 000 грн (+7%);

высотник — 35 000 грн.

В целом рынок труда в Украине сильно пострадал от войны – почти треть украинцев потеряли работу, а у 75% работающих зарплата стала меньше.