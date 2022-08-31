Каждый четвертый потерял работу, у остальных упала зарплата – как война ударила по рынку труда

Лишь 3% украинцев смогли сказать, что с началом войны их зарплата выросла

Почти каждый третий украинец потерял работу, а зарплата 75% украинцев изменилась под влиянием войны.

Об этом говорится в исследовании состояния рынка труда Украины, в котором приняли участие 600 опрошенных работодателей и 20 тысяч работников. Опрос был проведен порталом Work.ua.

Как говорится в исследовании, примерно 30% опрошенных наемных сотрудников признались, что из-за войны потеряли работу – 19% были уволены или сокращены, а 11% потеряли работу из-за закрытия предприятия. При этом еще 33% какое-то время пребывали без работы, поскольку компания временно прекращала свою деятельность.

Что до заработных плат наемных сотрудников, то лишь 25% опрошенных заявили, что их зарплата не изменилась с началом войны и лишь у 3% она выросла. В то же время у 52% она сократилась, в том числе у 36% — значительно, а 19% и вовсе сократили с работы. При этом 65% опрошенных получали голый оклад.

При этом на заработную плату даже в условиях войны оказывают влияние ряд факторов:

пол (к примеру мужчина-повар высшей категории получает 18 000 гривен, а женщина – 15 000);

возраст (зарплата выше всего у сотрудников в возрасте 25-34 лет).

Что до официального оформления, то "в тени" находятся 22% опрошенных наемных работников, 71% работают официально как наемный рабочий, 5% оформлены как ФЛП и 1% — по трудовому договору.

В целом война серьезно повлияла на рынок труда в Украине, так многие были мобилизованы в ряды Вооруженных Сил, другие же пытаются найти подработку по причине маленьких зарплат.