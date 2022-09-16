Бюджет-2023: будут ли украинцы жить в будущем году богаче?

Средняя зарплата вырастет на четверть, говорят чиновники, но сделает ли это украинцев богаче

Во вторник, 13 сентября, Бюджетный Комитет ВР рассмотрел проект государственного бюджета на 2023 год, представленный Кабинетом министров. Проект главной государственной сметы показывает, что в КМУ рассчитывают на продолжение войны с рф и в 2023 году. Поэтому на нужды обороны пойдут 858 млрд грн или 33% из общего плана расходов в 2,57 трлн грн.

Останется ли при этом место на благосостояние украинцев, разбирался "Телеграф".

Зарплата будет расти, но

После падения производства и ВВП, которое в 2022 году прогнозируется на уровне 30-33%, на будущий год правительство планирует рост валового внутреннего продукта на 4,6%. Правда при этом минимальная зарплата и прожиточный минимум составят соответственно 6700 и 2589 грн. Оба эти показателя вырастут еще в текущем году – минимальная зарплата с 1 октября, а прожиточный минимум – с 1 декабря и будут "заморожены" на весь 2023-й год.

Аналогичная ситуация будет и с минимальной пенсией – с 1 декабря ее размер вырастет до 2093 гривен (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц), а на будущий год окажется также "заморожен". Впрочем, бюджет Пенсионного фонда все-таки вырастет с 560 до 590 миллиардов гривен, то есть некоторый запас для повышения, судя по всему отдельным категориям пенсионеров, все-таки будет.

Единственная надежда на рост социальных показателей для украинцев – прогнозируемый госбюджетом-2023 рост средней заработной платы до 18 500 гривен. С учетом того, что средняя зарплата в Украине даже в военное время растет – с 14,5 тыс. грн по итогам января (данные Госстата) до 15 тыс. грн в августе по данным портала Work.ua, это вселяет немалую надежду в плане роста благосостояния украинцев.

Но на деле все далеко не так просто.

Инфляция "съест" все доходы

Рост средней заработной платы на 3500 гривен в будущем году не то чтобы невозможен, хотя ее прирост за 7 месяцев 2022 года и составил всего 500 гривен, он просто окажется недостаточным.

3500 гривен, которые госбюджет-2023 прогнозирует как рост средней заработной платы в будущем году – это примерно 25-процентный рост данного вида дохода, основного для украинцев.

При этом в текущем году, даже по официальным данным Государственной службы статистики, инфляция с начала года составила 19,5% с ростом цен на продукты питания на 25%.

Эксперты считают, что цены на продукты с начала года выросли уже на 30%, а по итогам года рост составит порядка 40%, а общая инфляция может составить до 30%.

В проекте же госбюджета-2023, уровень инфляции прогнозируется на уровне 30%, что на 5% превышает предполагаемый рост средней зарплаты украинцев. Проще говоря, в 2023 году украинцы не станут жить богаче. Скорее напротив, еще больше обеднеют, поскольку рост цен превысит рост доходов. При этом, в учет не берется запланированный госбюджетом рост безработицы, впрочем, совсем небольшой — с 27,9% до 28,2%.

Наконец, еще больше накрутить маховик инфляции и роста цен может эмиссия гривни, которую могут печатать в Украине в будущем году для компенсации дефицита госбюджета – порядка 100 миллиардов гривен в месяц.