Когда в Украине повысят пенсии: ответ замминистра

В 2023 году украинским пенсионерам пересчитают пенсии

Несмотря на полномасштабное вторжение рф, в госбюджете-2023 заложена традиционная мартовская индексация социальных выплат.

Таким образом, в марте следующего года пенсии увеличат с учетом размера инфляции и динамики изменения заработных плат. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Замминистра отметил, что после "оборонки" приоритетом в госбюджете-2023 является социальная сфера, на которую планируют выделить более 800 миллиардов гривен.

"Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены", – рассказал Музыченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2022 года правительство планирует предоставить дополнительные выплаты пенсионерам, которые были жертвами нацистских преследований.

Напомним, некоторым украинским пенсионерам могут прекратить выплаты.