Когда в Украине повысят пенсии: ответ замминистра
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В 2023 году украинским пенсионерам пересчитают пенсии
Несмотря на полномасштабное вторжение рф, в госбюджете-2023 заложена традиционная мартовская индексация социальных выплат.
Таким образом, в марте следующего года пенсии увеличат с учетом размера инфляции и динамики изменения заработных плат. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Замминистра отметил, что после "оборонки" приоритетом в госбюджете-2023 является социальная сфера, на которую планируют выделить более 800 миллиардов гривен.
"Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены", – рассказал Музыченко.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2022 года правительство планирует предоставить дополнительные выплаты пенсионерам, которые были жертвами нацистских преследований.
Напомним, некоторым украинским пенсионерам могут прекратить выплаты.