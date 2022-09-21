Надбавка до 1000 грн: некоторые пенсионеры могут получать дополнительные выплаты

Некоторые пенсионеры имеют право доказать свою принадлежность к отдельной категории лиц и получить надбавку

Время от времени украинское правительство анонсирует разнообразные надбавки для пенсионеров, чтобы те получили более достойную финансовую помощь. Кроме того, с каждым месяцем или годом пенсии растут.

В октябре этого года правительство планирует предоставить дополнительные выплаты пенсионерам, которые были жертвами нацистских преследований. Им могут выплачивать от 300 до 1013 грн в месяц, в зависимости от статуса.

В Украине есть Закон "О жертвах нацистских преследований", относящий к этой категории таких граждан:

те, кто был заключен в концлагерях или находился в гетто во времена Второй мировой войны;

те, кто были насильственно вывезены в Советский Союз или Германию или другие страны, и вынуждены были там работать;

те, кто родился в тюрьмах и концлагерях;

те лица, чьих родителей подвергали репрессиям из-за политических взглядов, партизанства и т.д.

Размер выплат устанавливается в зависимости от того, имеет ли украинец инвалидность в результате трагических событий.

I группа — 1013 грн;

ІІ группа — 810 грн;

ІІІ группа — 608 грн;

Бывшие заключенные концлагерей – 304 грн;

Бывшие заключенные концлагерей, которых награждали медалью – 405 грн;

Один из супругов, партнер которого скончался и был узником концлагерей — 202 грн.

Чтобы оформить этот вид надбавки, пенсионеру нужно обратиться в органы службы безопасности, государственный архив, международную службу розыска "Красный Крест" или в архивы иностранных антифашистских организаций. Там лицу предоставят справку или специальное удостоверение, с помощью которого можно претендовать на надбавку.

Кроме того, если документов, доказывающих принадлежность жертв нацистских преследований, нет, то следует обратиться в суд.

Как сообщал "Телеграф" ранее, некоторым категориям украинцев могут прекратить выплачивать пенсии — есть четыре главные причины.