Надбавка до 1000 грн: деякі пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати

Деякі пенсіонери мають право довести свою приналежність до окремої категорії осіб і отримати надбавку

Час від часу український уряд анонсує різноманітні надбавки для пенсіонерів, аби ті мали більш гідну фінансову допомогу. Крім того, з кожним місяцем чи роком пенсії зростають.

У жовтні цього року уряд планує надати додаткові виплати для пенсіонерів, які були жертвами нацистських переслідувань. Їм можут виплачувати від 300 до 1013 грн на місяць, у залежності від статусу.

В Україні є Закон "Про жертв нацистських переслідувань", який відносить до цієї категорії таких громадян:

ті, хто були ув’язнені у концтаборах або знаходилися в гетто за часів Другої світової війни;

ті, хто були насильно вивезені до Радянського Союзу або Німеччини чи інших країн, і змушені були там працювати;

ті, хто народилися у в’язницях і концтаборах;

ті особи, чиїх батьків піддавали репресіям через політичні погляди, партизанство тощо.

Розмір виплат встановлюється в залежності від того, чи має українець інвалідність внаслідок трагічних подій.

І група — 1013 грн;

ІІ група — 810 грн;

ІІІ група — 608 грн;

Колишні в’язні концтаборів — 304 грн;

Колишні в’язні концтаборів, яких нагороджували медаллю — 405 грн;

Один із подружжя, партнер якого помер і був в’язнем концтаборів — 202 грн.

Аби оформити цей вид надбавки, пенсіонеру потрібно звернутися до органів служби безпеки, державного архіву, міжнародної служби розшуку "Червоний Хрест" чи до архівів іноземних антифашистських організацій. Там особі нададуть довідку або спецальне посвідчення, за допомогою якого можна претендувати на надбавку.

Крім того, якщо документів, що доводять приналежність до жертв нацистських переслідувань, немає, то слід звернутися до суду.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, деяким категоріям українців можуть припинити виплачувати пенсії — є чотири головні причини.