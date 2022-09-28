Підтвердити стаж для пенсії зможуть свідки: в Кабміні назвали умови

Під нові умови потрапили частина українців

З наступного року майбутнім пенсіонерам для того, аби вийти на пенсію знадобиться більше років стажу. Та що робити тим, хто втратив трудову книжку або не має у ній відповідних записів?

В Кабміні затвердили нові положення у порядку підтвердження трудового стажу в таких випадках. Якщо це відбулося через бойові дії — наявний трудовий стаж можуть підтвердити свідки.

Згідно з новими змінами, це можливо у таких ситуаціях:

підприємство чи установа або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованих територіях, в районі проведення АТО, там де тривають заходи з забезпечення нацбезпеки та оборони, громадах в районі бойових дій чи перебуваючих в окупації.

при знищенні чи пошкодженні їх документів внаслідок воєнних (бойових) дій, за умови документального підтвердження цього факту.

Відзначимо, що свідчення інших людей є підставою внести дані до електронної облікової картки реєстру, у тому числі й дані до 1 січня 2004 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські жінки можуть внести час від народження дитини і до досягнення нею трирічного віку в стаж за наявності певних умов. Але навіть великий стаж не гарантує великої пенсії — вся справа в розмірі зарплати.