Могут ли украинцы в Польше получать пенсии "и здесь, и там"

Дополнительные выплаты могут быть начислены за период работы в Польше

Как известно, многим категориям пенсионеров в этом году анонсировали различные надбавки к государственным выплатам. Однако следует отметить, что не только в Украине есть возможность получать хорошую пенсию, ведь у Польши тоже существуют определенные возможности для достойного финансирования. При этом чтобы получать польскую пенсию, от украинской отказываться не нужно. Межгосударственное соглашение работает еще с 2014 года.

Об этом напоминает интернет-портал "In Poland".

Украинцы могут рассчитывать на польскую пенсию, если:

последний раз были официально трудоустроены именно в Польше;

достигли пенсионного возраста, то есть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

имеют трудовой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

работа была по трудовому договору или договору-поручению;

проживают в Польше постоянно.

Трудовой стаж подсчитывается вместе с украинским, но сами выплаты будут считаться только за те годы, которые были отработаны в Польше. В свою очередь, Пенсионный фонд Украины будет выплачивать пенсию за годы работы в Украине. То есть если женщина 10 лет работала в Украине, а затем 10 лет в Польше, она имеет право на пенсию в обеих странах. Однако важно, чтобы периоды работы в Украине и Польше не пересекались между собой.

Чтобы посчитать польский пенсионный стаж с украинским, нужно взять справку с места работы и подать в отдел Управления социального страхования ZUS по месту жительства в Польше. Справка подается только один раз в стране, где человек сейчас проживает. Пенсии и Польши, и Украины могут поступать на банковские карты другой страны.

Размер пенсии в Польше зависит от уровня получаемой заработной платы и от взносов, уплаченных в ZUS. Минимальная пенсия в Польше в 2022 году составляет 1217,98 злотых (около 9200 грн).

Как сообщал Телеграф ранее, определенной категории украинцев могут прекратить начисление пенсий. Причина кроется в банковском счету лица.