Некоторым пенсионерам в Украине могут приостановить выплаты: что делать в таком случае

В каком случае могут прекратить выплаты пенсии на банковский счет

Части пенсионеров в Украине могут прекратить выплаты на карточку. Этот механизм предусмотрен, если человек ею не пользуется в течение длительного промежутка времени.

Как сообщила первый заместитель главы министерства социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире единого марафона новостей, у ПФУ могут возникнуть вопросы, если человек долго не пользуется своим карточным счетом.

"Если в течение длительного периода нет никакого движения по карточкам, тогда Пенсионный фонд может прекратить начисление, но это менее чем через шесть месяцев", — отметила она.

Если пенсионер попал в такую ситуацию, то ему надо явиться в ближайшее отделение ПФУ и подтвердить свою личность, после чего выплаты будут возобновлены.

Стоит напомнить, что получать пенсионные выплаты на банковский счет можно лишь в том случае, если карточка соответствует трем критериям.

Как сообщалось ранее, украинским пенсионерам до конца года еще дважды будут пересчитывать пенсии в октябре и декабре. Благодаря этому часть граждан получит повышение к пенсионным выплатам — в октябре кое-кому доплатят по 300 гривен, а вот в декабре наибольшая доплата составит 660 гривен.