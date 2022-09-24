Деяким пенсіонерам в Україні можуть призупинити виплати: що робити у такому разі

У якому разі можуть припинити виплати пенсії на банківський рахунок

Частини пенсіонерів можуть припинити виплати на картку. Цей механізм передбачений, якщо людина нею не користується протягом тривалого часу.

Як повідомила перший заступник глави міністерства соціальної політики України Дар’я Марчак в ефірі єдиного марафону новин, у ПФУ можуть виникнути питання, якщо людина довго не користується своїм картковим рахунком.

"Якщо протягом тривалого періоду немає жодного руху за картками, тоді Пенсійний фонд може припинити нарахування, але це менш як через шість місяців", — зазначила вона.

Якщо пенсіонер потрапив у таку ситуацію, то йому треба з’явитися до найближчого відділення ПФУ та підтвердити свою особу, після чого виплати буде відновлено.

Одержувати пенсійні виплати на банківський рахунок можна лише в тому випадку, якщо картка відповідає трьом критеріям.

Як повідомлялося раніше, українським пенсіонерам до кінця року ще двічі перераховуватимуть пенсії у жовтні та грудні. Завдяки цьому частина громадян отримає підвищення до пенсійних виплат — у жовтні декому доплатять по 300 гривень, а от у грудні найбільша доплата становитиме 660 гривень.