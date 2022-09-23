Курс долара може вплинути на пенсії? Чого чекати українцям наступного року

З 2023 року пенсії для українців трохи зростуть

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну курс долара зріс майже вдвічі, тому ціни на все ростуть шалено швидко, а пенсії — мінімально. Незважаючи на їх певне зростання в жовтні, питання того, чи будуть державні виплати відповідати поточному курсу долара залишається відкритим. Тож логічно, що наступна індексація, яка відбудеться у березні 2023 року повинна була б врахувати всі ці процеси.

Загалом, пенсії мали б змінитися так само стрімко, як і курс американської валюти, ціни на продукти і товари. Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розповів, що оборонна та соціальна сфери наразі в пріоритеті в уряду і на них виділяється все необхідне фінансування.

"Щорічна індексація пенсій відбудеться. З першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів та у проекті бюджету на наступний рік витрати на це закладено", – заявив Музиченко.

Проте, дуже суттєвими ці цифри не будуть. Прожитковий мінімум зросте приблизно на 5,4%. Зростання буде символічним, адже через інфляцію ці надбавки відчуваються менше. Музиченко вважає, що наразі ресурси бюджету не дозволяють керувати більшими цифрами. Однак, для незахищених та малозабезпечених верств населення будуть передбачені різноманітні програми підтримки та фінансова допомога.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовим пенсіонерам будуть виплачувати більші пенсії — усе залежить від звання та групи інвалідності.