Військовим пенсіонерам перерахують пенсії: коли це відбудеться та хто отримуватиме понад 13 тисяч

Рівень мінімальних пенсій також зросте з 1 жовтня

В Україні з 1 жовтня перерахують пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Крім збільшення мінімального рівня пенсії, а також перерахунку виплат категорії 70+, очікується збільшення пенсійних виплат особам, яким вони призначені через інвалідність, отриману внаслідок участі у бойових діях.

Про це у четвер, 22 вересня, повідомили у Пенсійному фонді України, зазначивши, що це прописано у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Так, розмір мінімальної пенсії особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, збільшиться (залежно від групи та військового звання) до рівня від 4396 до 6532 гривень. Для інших військових пенсіонерів — знов таки, залежно від групи інвалідності та звання — розмір пенсій збільшиться від 4186 до 5986 гривень.

У ПФУ нагадали, що розмір "військових" пенсій для осіб з інвалідністю не може бути нижче:

Для І групи — 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 01.07.2022 — 13175,50 грн.

Для ІІ групи — 525% прожиткового мінімуму. З 01.07.2022 р. — 10 641,75 грн.

Для ІІІ групи — 360% прожиткового мінімуму. З 01.07.2022 р. — 7297,20 грн.

Також зазначається, що до мінімального розміру пенсії по інвалідності за законодавством передбачені ще й надбавки, доплати й підвищення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в одній з областей України пенсіонерам старечого віку і довгожителям виплатять по 5000 гривень надбавки.