Военным пенсионерам пересчитают пенсии: когда это произойдет и кто будет получать более 13 тысяч

Уровень минимальных пенсий также вырастет с 1 октября

В Украине с 1 октября пересчитают пенсии отдельным категориям пенсионеров. Кроме увеличения минимального уровня пенсии, а также перерасчета выплат категории 70+, ожидается увеличение пенсионных выплат лицам, которым они назначены из-за инвалидности, полученной в результате участия в боевых действиях.

Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в Пенсионном фонде Украины, отметив, что это прописано в Законе Украины "О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы и некоторых других лиц".

Так, размер минимальной пенсии лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, увеличится (в зависимости от группы и военного звания) до уровня от 4396 до 6532 гривен. Для других военных пенсионеров опять же, в зависимости от группы инвалидности и звания, размер пенсий увеличится от 4186 до 5986 гривен.

В ПФУ напомнили, что размер "военных" пенсий для лиц с инвалидностью не может быть ниже:

Для I группы – 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С 01.07.2022 — 13175,50 грн.

Для ІІ группы – 525% прожиточного минимума. С 01.07.2022 г. — 10 641,75 грн.

Для ІІІ группы – 360% прожиточного минимума. С 01.07.2022 г. — 7297,20 грн.

Также отмечается, что к минимальному размеру пенсии по инвалидности по законодательству предусмотрены прибавки, доплаты и повышения.

Ранее "Телеграф" сообщал, в одной из областей Украины пенсионерам старческого возраста и долгожителям выплатят по 5000 гривен надбавки.