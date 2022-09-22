До 5000 гривен надбавки к пенсии: кто из украинцев получит больше денег

Подобная кампания пока анонсирована лишь в одном регионе Украины — Ивано-Франковске

Пока часть украинских пенсионеров ждет очередного, октябрського, перерасчета пенсий, в Ивано-Франковске анонсировали выплату надбавок для некоторых категорий получателей подобных соцвыплат. Доплата будет единоразовой и зависит от возраста пенсионера. В целом город может обеспечить получение человеком от 500 до 5000 гривен.

Больше деталей об инициативе, озвученной мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивом, сообщает "Соцпортал". Отметим, что дополнение к пенсии смогут получить лишь те украинцы, чей день рождения прошел уже после 24 февраля 2022 года.

Как уже упоминалось, сумма единоразовой надбавки зависит от возраста пенсионера:

люди, достигшие 100 лет и старше получат по 5000 грн;

95-летние — 3000 грн;

90-летние и старше — 1000 грн;

70-летние и старше — 500 грн.

Для того, чтобы оформить выплату, жители Ивано-Франковска, подходящие под критерии получения доплаты, должны обратиться в местный ЦНАП. Для оформления помощи придется предоставить документы, подтверждающие, что день рождения получателя был после 24 февраля.

Сообщается, что пока на подобный эксперимент отважились лишь в Ивано-Франковске. Будет ли подобная инициатива перехвачена другими регионами, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что часть украинских пенсионеров может рассчитывать на получение прибавки к ежемесячной выплате в размере до 1000 гривен. Это касается жителей всех областей, однако и здесь есть свои ограничения.

Помимо этого мы рассказывали, что способно негативно влиять на размер получаемых украинцам пенсий.