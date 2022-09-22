До 5000 гривень надбавки до пенсії: хто з українців отримає більше грошей

Подібну кампанію поки що анонсовано лише в одному регіоні України — Івано-Франківську.

Поки частина українських пенсіонерів чекає на черговий, жовтневий, перерахунок пенсій, в Івано-Франківську анонсували виплату надбавок для деяких категорій одержувачів подібних соцвиплат. Доплата буде одноразовою та залежитиме від віку пенсіонера. Загалом місто може забезпечити отримання людиною від 500 до 5000 гривень.

Більше деталей про ініціативу, озвучену мером Івано-Франківська Русланом Марцінківом, повідомляє "Соцпортал". Зазначимо, що доповнення до пенсії зможуть отримати лише українці, які відсвяткували день народження вже після 24 лютого 2022 року.

Як уже згадувалося, сума одноразової надбавки залежить від віку пенсіонера:

люди, які досягли 100 років і старші, отримають по 5000 грн;

95-річні — 3000 грн;

90-річні та старші — 1000 грн;

70-річні та старші — 500 грн.

Для того, щоб оформити виплату, жителі Івано-Франківська, які відповідають критеріям отримання доплати, мають звернутися до місцевого ЦНАПу. Для оформлення допомоги доведеться надати документи, які б підтверджували, що день народження одержувача був після 24 лютого.

Повідомляється, що поки що на подібний експеримент наважилися лише в Івано-Франківську. Чи буде подібна ініціатива перехоплена іншими регіонами, ще невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що частина українських пенсіонерів може розраховувати на отримання збільшення до щомісячної виплати у розмірі до 1000 гривень. Це стосується жителів усіх областей, проте тут є свої обмеження.

Крім цього ми розповідали, що здатне негативно впливати на розмір пенсій, які отримують українці.