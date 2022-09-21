Пенсії у 2023 році: чи чекати українцям на збільшення виплат

Через війну кількість підвищень скоротили

Українським пенсіонерам 2023 року підвищать пенсію один раз — традиційну березневу індексацію виплат скасовувати не планують. Але змін сум виплат через прожитковий мінімум не буде — його наступного року підвищувати не планують.

Про це розповіла міністр соцполітики України Оксана Жолнович. Вона наголосила, що прожитковий мінімум на 2023 рік буде встановлений на рівні підвищення у грудні поточного року.

Нагадаємо, з 1 грудня він становитиме 2093 грн і спричинить підвищення мінімальної пенсії для непрацездатних осіб, максимальної пенсії та інших виплат, прив’язаних до його суми. У 2023 він не підвищуватиметься, як і виплати

Щодо індексації пенсії, то вона запланована на березень. У 2022 році сума підвищення склала 14% і була застосована до 10 млн пенсіонерів. Жолнович зазначила, що якщо індексацію не провести, це погіршить становище пенсіонерів як незахищеної категорії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина пенсіонерів все ще чекає на попередню індексацію, яку відклали до кінця воєнного стану для деяких категорій громадян. У 2023 році також змінюються умови для виходу на пенсію — буде потрібний більший страховий стаж, ніж зараз.