Пенсии в 2023 году: ждать ли украинцам увеличения выплат

Из-за войны количество повышений сократили

Украинским пенсионерам в 2023 году повысят пенсию один раз — традиционную мартовскую индексацию выплат отменять не планируют. Но изменений сумм выплат в связи с прожиточным минимумом не будет — его в следующем году повышать не планируют.

Об этом рассказала министр соцполитики Украины Оксана Жолнович. Она отметила, что прожиточный минимум на 2023 год будет установлен на уровне повышения в декабре текущего года.

Напомним, с 1 декабря он составит 2093 грн и повлечет повышение минимальной пенсии для нетрудоспособных лиц, максимальной пенсии и других выплат, привязанных к его сумме. В 2023 он повышаться не будет, как и выплаты

Что касается индексации пенсии, то она запланирована на март. В 2022 сумма повышения составила 14% и была применена к 10 млн пенсионеров. Жолнович отметила, что если индексацию не провести это ухудшит положение пенсионеров как незащищенной категории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть пенсионеров все еще ждет предыдущей индексации, которую отложили до конца военного положения для некоторых категорий граждан. В 2023 году также меняются условия для выхода на пенсию — будет требоваться больший страховой стаж, нежели сейчас.