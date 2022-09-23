Курс доллара может повлиять на пенсию? Чего ждать украинцам в следующем году

С 2023 года пенсии для украинцев немного возрастут

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину курс доллара вырос почти вдвое, поэтому цены на все растут безумно быстро, а пенсии — минимально. Несмотря на их определенный рост в октябре, вопрос того, будут ли государственные выплаты соответствовать текущему курсу доллара, остается открытым. Поэтому логично, что следующая индексация, которая состоится в марте 2023 года, должна была бы учесть все эти процессы.

В общем, пенсии должны измениться так же стремительно, как и курс американской валюты, цены на продукты и товары. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал, что оборонная и социальная сферы в приоритете у правительства и на них выделяется все необходимое финансирование.

"Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены", – заявил Музыченко.

Однако очень существенными эти цифры не будут. Прожиточный минимум вырастет примерно на 5,4%. Рост будет символичным, ведь из-за инфляции эти прибавки ощущаются меньше. Музыченко считает, что ресурсы бюджета не позволяют управлять большими цифрами. Однако для незащищенных и малообеспеченных слоев населения будут предусмотрены различные программы поддержки и финансовая помощь.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военным пенсионерам будут выплачивать большие пенсии — все зависит от звания и группы инвалидности.