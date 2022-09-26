Чи можуть українці в Польщі отримувати пенсії "і тут, і там"

Додаткові виплати можуть нарахуватися за період роботи в Польщі

Як відомо, багатьом категоріям пенсіонерів цього року анонсували різноманітні надбавки до державних виплат. Проте, слід зазначити, що не тільки в Україні є можливість отримувати гарну пенсію, адже в Польщі теж існують певні можливості для гідного фінансування. При цьому, аби отримувати польську пенсію, від української відмовлятися не потрібно. Міждержавна угода працює ще з 2014 року.

Про це нагадує інтернет-портал "In Poland".

Українці можуть розраховувати на польську пенсію, якщо:

востаннє були офіційно працевлаштовані саме в Польщі;

досягли пенсійного віку, тобто 60 років для жінок і 65 років для чоловіків;

мають трудовий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;

робота була за трудовим договором або договором-дорученням;

проживають в Польщі постійно.

Трудовий стаж підраховується разом з українським, але самі виплати будуть рахуватися тільки за ті роки, яі були відпрацьовані в Польщі. У свою чергу Пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за роки роботи в Україні. Тобто, якщо жінка 10 років працювала в Україні, а потім 10 років у Польщі, вона має право на пенсію в обох країнах. Однак, важливо, щоб періоди роботи в Україні та Польщі не перетиналися між собою.

Щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування ZUS за місцем проживання у Польщі. Довідка подається тільки один раз в країні, де особа зараз проживає. Пенсії і Польщи, і України можуть надходити на банківські картки іншої країни.

Розмір пенсії в Польщі залежить від рівня заробітної плати, який отримувався, та від внесків, сплаченим у ZUS. Мінімальна пенсія у Польщі в 2022 році становить 1217,98 злотих (приблизно 9200 грн).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, певній категорії укранців можуть припинити нарахування пенсій. Причина криється в банківському рахунку особи.