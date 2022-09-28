Як правильно розрахувати пенсію: проста формула

Потрібно знати лише свою зрплатню за останні три роеи і страховий стаж

З 1 жовтня великій категорії українців підвищать пенсійні виплати, у зв'язку з чим виникає нагальна потреба перерахувати свій розмір пенсії. Для цього є спеціальна формула. Важливо також розуміти, що виплати державні виплати залежать від віку пенсіонера.

Зазначимо, що крім того, пенсія ще й залежить від певної низки факторів, а саме від:

заробітної платні за останні три роки;

страхового стажу;

сплачених страхових внесків.

Сама формула є доволі простою. Середній заробіток за останні три роки (зарплатня / страховий стаж за місяці) множиться на коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт розраховують як певне співвідношення суми місяців страхового стажу, а також величини позначки 1 року страхового стажу у відсотках. На сьогоднішній день величина оцінювання одного року страхового стажу сягає 1%.

Для прикладу можна взяти випадкові числа. Якщо середня заробітна плата за останні три роки була 15 тисяч гривень, а загальний страховий стаж – 29 років, то отримуться така пенсія:

15 000 х 0,29 (29 : 100%) = 4 350 гривень на місяць.

До того ж, якщо за останні три роки заробітна плата була високою, то і вищою будуть пенсійні виплати. Також такі виплати стосуються громадян, що досягли пенсійного віку, тобто щонайменше 60 років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Кабінеті міністрів України розповіли, за яких умов трудовий стаж можуть підтверджувати свідки в суді.