Підвищення пенсії: яких чотирьох змін чекати українцям з 1 жовтня

Мінімалку вкотре збільшать

В Україні на пенсію можуть вийти 2022 року з 60 років. Але для тих, хто вже на пенсії, з 1 жовтня уряд приготував чотири масштабні зміни.

"Телеграф" нагадує, що зміниться через плановий перерахунок пенсії. Важливо відзначити, що зміниться мінімальна "військова" пенсія щодо інвалідності. Найменші виплати з інвалідності через війну в залежності від групи зі здоров’я та звання становитимуть від 4396 до 6532,5 грн, для інших категорій від 4186 до 5986,5 грн.

Також відбудуться й інші зміни у пенсійних виплатах:

розмір мінімальної зарплати зросте з 6500 грн до 6700 грн. Через це перерахують пенсійну мінімалку за віком українцям категорії 65+ та мають потрібний страховий стаж. Для чоловіків/жінок він становить 35/30 років відповідно. З 1 жовтня виплата становитиме 2 680 грн,

пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлять щомісячну доплату в 300 грн, але при цьому розмір пенсії не може перевищувати 10340,35 грн. Виплату платитимуть незалежно від типу пенсії. Тим, хто досягне 70 років після 1 жовтня, виплату встановлять із дати досягнення віку,

пенсіонерам, які отримують виплати згідно із законом про пенсійне страхування, які досягли 70 років і мають потрібний стаж (як і у пункті раніше — 35/30 років) встановлять мінімальну пенсію не менше ніж 3 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після жовтневого підвищення пенсії буде ще й у грудні і воно пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму. На грудневому рівні він залишиться і 2023 року — пенсії наступного річного періоду збільшуватимуться лише внаслідок індексації у березні.