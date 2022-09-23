Пенсії не буде: хто з українців може залишитись без страхового стажу під час війни

Відпусткою за власні кошти зловживати не варто

Частина громадян України може втратити страховий стаж під час дії воєнного стану.

Як повідомляє видання "На пенсії", це стосується тих людей, які під час воєнного стану були змушені піти у тривалу відпустку за власні кошти. У цьому випадку українці позбавляються бази для нарахування зарплати, а отже, і внесення ЄСВ.

Таким чином, час, проведений у відпустці власним коштом, не вноситиметься до стажу.

За словами експерта із соціальної політики Андрія Павловського, людина, яка пішла у таку відпустку, менш соціально захищена і не отримуватиме навіть допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо її довелося взяти через хворобу.

При тому, якщо відпустка береться на строк від місяця і більше, то страховий стаж за цей термін не буде зарахований, а отже існують ризики залишитися без пенсії

"Немає страхових внесків – немає трудового стажу. І про це повинні пам’ятати ті, хто підписує заяву на відпустку власним коштом", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, українським пенсіонерам до кінця року ще двічі перераховуватимуть пенсії у жовтні та грудні. Завдяки цьому частина громадян отримає підвищення до пенсійних виплат — у жовтні декому доплатять по 300 гривень, а от у грудні найбільша доплата становитиме 660 гривень.