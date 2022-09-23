Пенсии не будет: кто из украинцев может остаться без страхового стажа во время войны

Отпуском за свой счет злоупотреблять не стоит

Часть граждан Украины может потерять страховой стаж во время действия военного положения.

Как сообщает издание "На пенсии", это касается тех людей, которые во время военного положения были вынуждены уйти в длительный отпуск за свой счет. В этом случае украинцы лишаются базы для начисления зарплаты, а следовательно и внесения ЕСВ.

Таким образом время, проведенное в отпуске за свой счет, не будет вноситься в стаж.

По словам эксперта по социальной политике Андрея Павловского, человек, который ушел в такой отпуск, менее социально защищен и не будет получать даже пособия по временной нетрудоспособности, если его пришлось взять по причине болезни.

При том, если отпуск берется на срок от месяца и больше, то страховой стаж за этот срок засчитан не будет, а следовательно существуют риски остаться без пенсии

"Нет страховых взносов – нет трудового стажа. И об этом должны помнить те, кто подписывает заявление на отпуск за свой счет", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, украинским пенсионерам до конца года еще дважды будут пересчитывать пенсии в октябре и декабре. Благодаря этому часть граждан получит повышение к пенсионным выплатам — в октябре кое-кому доплатят по 300 гривен, а вот в декабре наибольшая доплата составит 660 гривен.