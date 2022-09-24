Повышение пенсии: каких четырех изменений ждать украинцам с 1 октября

Минималку в очередной раз увеличат

В Украине на пенсию могут выйти в 2022 году с 60 лет. Но для тех, кто уже на пенсии, с 1 октября правительство приготовило четыре масштабных изменения.

"Телеграф" напоминает, что изменится в связи с плановым перерасчетом пенсии. Важно отметить, что изменится минимальная "военная" пенсия по инвалидности. Наименьшие выплаты по инвалидности из-за войны в зависимости от группы по здоровью и звания составят от 4396 до 6532,5 грн, для других категорий от 4186 до 5986,5 грн.

Также произойдут и другие изменения в пенсионных выплатах:

размер минималки по зарплате вырастет с 6500 грн до 6700 грн. Из-за этого пересчитают пенсионную минималку по возрасту украинцам категории 65+ и имеющим нужный страховой стаж. Для мужчин/женщин он составляет 35/30 лет соответственно. С 1 октября выплата составит 2 680 грн,

пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет установят ежемесячную доплату в 300 грн, но при этом размер пенсии не может превышать 10340,35 грн. Выплату будут платить в не зависимости от типа пенсии. Тем, кто достигнет 70 лет после 1 октября, выплату установят с даты достижения возраста,

пенсионерам, получающим выплаты по закону об пенсионном страховании, достигшим 70 лет и имеющим нужный стаж (как и в случае ранее 35/30 лет) установят минимальную пенсию не меньше 3 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после октябрьского, повышение пенсии будет еще и в декабре и оно связано с увеличением прожиточного минимума. На декабрьском уровне он останется и в 2023 году — пенсии в следующем годовом периоде будут увеличиваться только вследствие индексации в марте.