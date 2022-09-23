Прибавка к пенсии в 660 гривен: украинцам рассказали, кто и когда сможет ее получить

Кроме того, должен возрасти прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность

Украинским пенсионерам до конца года еще дважды будут пересчитывать пенсии в октябре и декабре. Благодаря этому часть граждан получит повышение к пенсионным выплатам — в октябре кое-кому доплатят по 300 гривен, а вот в декабре наибольшая доплата составит 660 гривен.

Как сообщает издание "На пенсии", 1 декабря 2022 года состоится плановая индексация пенсий и гражданам, имеющим полный пенсионный стаж и во время работы получавших высокую заработную плату, насчитают надбавку в 660 гривен. Другими словами, на эту сумму вырастет максимальная пенсия – с 20270 гривен до 20930 гривен.

Кроме того, в декабре должен возрасти прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность, а значит, минимальная пенсия повысится с 2027 до 2 094 гривен.

Неработающие пенсионеры в возрасте от 60 до 70 лет при наличии необходимого страхового стажа будут получать пенсии в размере 2500 гривен.

Напомним, что вскоре выплаты должны быть пересчитаны и военным пенсионерам. Некоторые из них уже со следующего месяца будут получать от государства более 13 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие факторы могут негативно повлиять на размер пенсионных выплат.