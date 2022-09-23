Надбавка до пенсії у 660 гривень: українцям розповіли, хто і коли зможе її отримати

Крім того, має зрости прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність

Українським пенсіонерам до кінця року ще двічі перераховуватимуть пенсії — у жовтні та грудні. Завдяки цьому частина громадян отримає підвищення до пенсійних виплат — у жовтні декому доплатять по 300 гривень, а от в грудні найбільша доплата складе 660 гривень.

Як повідомляє видання "На пенсії", 1 грудня 2022 року відбудеться планова індексація пенсій і громадянам, які мають повний пенсійний стаж і під час роботи отримували високу заробітну плату, нарахують надбавку у 660 гривень. Іншими словами, на цю суму зросте максимальна пенсія — з 20270 гривень до 20930 гривень.

Крім того, у грудні має зрости прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, а отже мінімальна пенсія підвищиться з 2 027 до 2 094 гривень.

Пенсіонери, які не працюють, віком від 60 до 70 років за наявності необхідного страхового стажу будуть отримувати пенсії у розмірі 2500 гривень.

Нагадаємо, що невдовзі виплати мають перерахувати і військовим пенсіонерам. Дехто з них вже з наступного місяця буде отримувати від держави понад 13 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які фактори можуть негативно вплинути на розмір пенсійних виплат.