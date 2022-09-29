Доплата от Пенсионного фонда - сколько людей ее получат в октябре

Программа таких выплат существует давно, в нее добавят еще одну категорию граждан

С первого октября части украинцев будет приходить больше средств от государства. Это касается пожилых людей — пенсионеров от 70 до 75 лет. Они получат дополнительные выплаты в размере 300 гривен.

Всего таких людей в Украине, которые почувствуют изменение размера пенсии, до 1,7 млн. В Минсоцполитики утверждают, что финансирование для выплат есть. Для этого в бюджете Пенсионного фонда запланирована на октябрь-декабрь этого года около 2 млрд 600 млн гривен.

Отметим что это не единственное повышение выплат, которое ожидаются с октября. Также для пенсионеров от 70 лет минимальная зарплата при наличии нужного стажа будет составлять три тысячи гривен. Для такой выплаты нужно получать пенсию по закону об обязательном пенсионном страховании, а также отработать не менее 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что все больше пенсионеров получает выплаты не наличными на почте, а через банковскую карту. По данным Пенсионного фонда из 49,5 млрд гривен, только 9,4 млрд были получены через "Укрпочту". Но чтобы перевести выплаты на банковскую карту, нужно знать важные нюансы про ее работу. Среди новшеств в пенсионном законодательстве не только увеличение выплат, но и возможность подтвердить стаж свидетельскими показаниями — доступна опция не всем.