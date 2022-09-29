Доплата від Пенсійного фонду – скільки людей її отримають у жовтні

Програма таких виплат існує давно, до неї додадуть ще одну категорію громадян

З першого жовтня частині українців надходитиме більше коштів від держави. Це стосується людей похилого віку — пенсіонерів від 70 до 75 років. Вони матимуть додаткові виплати у розмірі 300 гривень.

Усього таких людей в Україні, які відчують зміну розміру пенсії, до 1,7 млн. У Мінсоцполітики стверджують, що фінансування для виплат є. Для цього у бюджеті Пенсійного фонду заплановано на жовтень-грудень цього року близько 2 млрд 600 млн гривень.

Зазначимо, що це не єдине підвищення виплат, яке очікуються з жовтня. Також для пенсіонерів від 70 років мінімальна зарплата за наявності потрібного стажу складатиме три тисячі гривень. Для такої виплати потрібно отримувати пенсію згідно із законом про обов’язкове пенсійне страхування, а також відпрацювати не менше 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що все більше пенсіонерів отримує виплати не готівкою поштою, а через банківську картку. За даними Пенсійного фонду з 49,5 млрд гривень, лише 9,4 млрд було отримано через "Укрпошту". Але щоб переказати виплати на банківську картку, потрібно знати важливі нюанси про її роботу. Серед нововведень у пенсійному законодавстві не лише збільшення виплат, а й можливість підтвердити стаж показаннями свідків — доступна опція не всім.