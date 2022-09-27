Отримати пенсію готівкою: для частини українців стала доступна нова можливість

Гроші можна отримати на руки, навіть якщо вони раніше приходили на картку

В Україні завершено фінансування пенсій за вересень Цього місяця більше українців змогли отримати свої виплати завдяки деокупації частини країни.

У Пенсійному фонді створили можливість для мешканців таких територій, яким приходили виплати на картку банку, отримати кошти на руки, якщо банки все ще не відновили роботу. Для цього потрібно звернутися до місцевого органу самоврядування із заявою про отримання пенсії готівкою.

Раніше це можна було зробити лише особисто, звернувшись до Пенсійного фонду чи через веб-портал, але жителям деокупованих територій зробили виняток — заяву зможуть передати старости, сільські голови, мери чи начальники військової адміністрації. За доставку коштів відповідає "Укрпошта". Якщо й пошта туди не дістається — гроші можуть чекати на рахунках "Ощадбанку". Щойно робота пошти відновиться — банк поверне кошти.

Якщо пенсіонер переїхав, то можна отримувати кошти через "Укрпошту" за новим місцем проживання або грошовим переказом через "Ощадбанк" у разі готівкового отримання, або на картку, як і раніше, у разі безготівкового. Виплати можна перевести на картку скориставшись як фізичним відділенням банку, так і дистанційно через відеоверифікацію у державному "ПриватБанку" для відкриття картки. Потім потрібно подати відповідну заяву до ПФУ або на порталі з електронним підписом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям слід готуватися у 2022 році до двох підвищення виплат — у жовтні та грудні. У 2023 картина буде не такою гарною — очікується лише індексація пенсії у березні, це стане єдиним підвищенням пенсій.