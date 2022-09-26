Пенсій у вересні більше не буде: українцям пояснили, чому

У ПФУ розповіли, чи варто літнім українцям очікувати на отримання пенсійних виплат в останні дні вересня

Пенсійний Фонд України припинив фінансування пенсійних виплат за вересень 2022 року, так і не видавши частину з направлених коштів українцям. Це сталося через те, що близько 300 тисяч громадян нашої держави, які наразі проживають на тимчасово окупованих росією територіях, їх отримати, на жаль, не змогли.

Як повідомили на сторінці ПФУ у соцмережі, у цьому місяці на пенсії українців було направлено загалом 49,5 мільярдів гривень, що на 1,9 мільярда гривень менше, аніж у серпні.

З основної суми 9,4 мільярда гривень відомство направило на виплату пенсій українцям через відділення головної пошти країни — "Укрпошти", водночас інші 40,1 мільярда гривень літні жителі країни мали змогу отримати у вповноважених на це банківських установах.

Варто наголосити, що, згідно з даними АТ "Укрпошта", станом на день, коли Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за вересень, а саме 24 вересня, доставлено 87,3% від загальної суми, направленої на виплати пенсій українським пенсіонерам.

Що стосується уповноважених банків, то на їх рахунки, які були відкриті після відповідних звернень пенсіонерів, вже надійшло 100% профінансованих сум.

Раніше також повідомлялося, що робити українцям, які загубили своє пенсійне посвідчення — яким чином можна відновити цей важливий документ.

Також нагадаємо, що українським пенсіонерам до кінця 2022 року планують ще двічі перераховувати пенсійні виплати. Це відбудеться у жовтні та грудні.