Що робити при втраті пенсійного посвідчення: як відновити важливий документ

Українці можуть відновити пенсійне посвідчення одразу трьома способами

Після початку російського вторгнення багатьом українцям довелося в екстреному порядку залишити свої будинки та виїхати у безпечне місце. При цьому трапляються випадки, коли люди забували взяти з собою навіть документи. Втім, частину з них, наприклад, пенсійне посвідчення, можна відновити.

Як повідомляють "Сільські вісті", після виходу на пенсію людина отримує від ПФУ посвідчення, яке підтверджує статус його власника. Однак якщо документ був втрачений, став непридатним або ж пенсіонер почав отримувати інший тип пенсії, його можна замінити на новий.

Для цього треба подати заяву до Пенсійного фонду із проханням про видачу нового посвідчення. Це можна зробити трьома способами:

через особистий кабінет на електронному Порталі надання соціальних послуг у розділі "Про пенсійне забезпечення". Необхідно авторизуватись на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпис" або BankID;

у мобільному додатку "Пенсійний фонд". "У ПФУ" — "Комунікації у ПФУ" — "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";

звернувшись до територіального відділення ПФУ.

Як повідомлялося раніше, українським пенсіонерам до кінця року ще двічі перераховуватимуть пенсії у жовтні та грудні. Завдяки цьому частина громадян отримає підвищення до пенсійних виплат — у жовтні декому доплатять по 300 гривень, а от у грудні найбільша доплата становитиме 660 гривень.