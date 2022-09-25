Что делать при потере пенсионного удостоверения: как восстановить важный документ

Украинцы могут восстановить пенсионное удостоверение сразу тремя способами

После начала российского вторжения многим украинцам пришлось в экстренном порядке покинуть свои дома и уехать в безопасное место. При этом нередки случаи, когда люди забывали взять с собой даже документы. Впрочем, часть из них, например пенсионное удостоверение, можно восстановить.

Как сообщают "Сельские вести", после выхода на пенсию человек получает от ПФУ удостоверение, которое подтверждает статус его владельца. Однако если документ был утерян, пришел в негодность или же пенсионер начал получать другой тип пенсии, его можно заменить на новый.

Для этого надо подать заявление в Пенсионный фонд с просьбой о выдаче нового удостоверения. Это можно сделать тремя способами:

через личный кабинет на электронном Портале предоставления социальных услуг, в разделе "О пенсионном обеспечении". Необходимо авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпис" или ВаnkID;

в мобильном приложении "Пенсионный фонд". "В ПФУ" — "Коммуникации в ПФУ" — "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";

обратившись в территориальное отделение ПФУ.

Как сообщалось ранее, украинским пенсионерам до конца года еще дважды будут пересчитывать пенсии в октябре и декабре. Благодаря этому часть граждан получит повышение к пенсионным выплатам — в октябре кое-кому доплатят по 300 гривен, а вот в декабре наибольшая доплата составит 660 гривен.