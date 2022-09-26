Пенсий в сентябре больше не будет: украинцам объяснили, почему

В ПФУ рассказали, стоит ли пожилым украинцам ожидать получения пенсионных выплат в последние дни сентября

Пенсионный Фонд Украины прекратил финансирование пенсионных выплат за сентябрь 2022, так и не выдав часть из направленных средств украинцам. Это произошло из-за того, что около 300 тысяч граждан нашего государства, проживающих на временно оккупированных россией территориях, их получить, к сожалению, не смогли.

Как сообщили на странице ПФУ в соцсети, в этом месяце на пенсии украинцев было направлено в общей сложности 49,5 миллиарда гривен, что на 1,9 миллиарда гривен меньше, чем в августе.

Из основной суммы 9,4 миллиарда гривен ведомство направило на выплату пенсий украинцам через отделение главной почты страны — "Укрпочты", в то же время остальные 40,1 миллиарда гривен пожилые жители страны могли получить у уполномоченных на это банковских учреждениях.

Следует отметить, что, согласно данным АО "Укрпочта", по состоянию на день, когда Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь, а именно 24 сентября, доставлено 87,3% от общей суммы, направленной на выплаты пенсий украинским пенсионерам.

Что касается уполномоченных банков, то на их счета, открытые после соответствующих обращений пенсионеров, уже поступило 100% профинансированных сумм.

Ранее также сообщалось, что делать украинцам, потерявшим свое пенсионное удостоверение, каким образом можно восстановить этот важный документ.

Также напомним, что украинским пенсионерам до конца 2022 года планируют еще дважды перечислять пенсионные выплаты. Это произойдет в октябре и декабре.