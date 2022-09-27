Получить пенсию наличными: для части украинцев стала доступна новая возможность

Деньги можно получить на руки, даже если они раньше приходили на карту

В Украине завершено финансирование пенсий за сентябрь. В єтом месяце больше украинцев смогли получить свои выплаты благодаря деоккупации часть страны.

В Пенсионном фонде создали возможность для жителей таких территорий, которым приходили выплаты на карту банка получить средства на руки, если банки все еще не восстановили работу. Для этого нужно обратиться в местный орган самоуправления с заявлением о получении пенсии наличными.

Ранее это можно было сделать только лично, обратившись в Пенсионный фонд или через веб-портал, но для жителей деоккупированных территорий сделали исключение — заявление смогут передать старосты, сельские головы, мэры или начальники военной администрации. За доставку средств отвечает "Укрпочта". Если и почта туда не добирается — деньги могут ждать на счетах "Ощадбанка". Как только работа почты восстановится — банк вернет средства.

Если пенсионер переехал, то можно получать средства через "Укрпочту" по новому месту жительства или денежным переводом через "Ощадбанк" в случае наличного получения, или на карту, как и ранее, в случае безналичного. Выплаты можно перевести на карту воспользовавшись как физическим отделением банка, так и дистанционно через видеоверификацию в государственном "ПриватБанке" для открытия карты. Затем нужно подать соответсвующее заявление в ПФУ или на портале с электронной подписью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам следует готовиться в 2022 году к двум повышениям выплат — в октябре и декабре. В 2023 картина будет не столь хорошей — ожидается только индексация пенсии в марте, это станет единственным повышением пенсий.