Загроза втратити пенсію цілком реальна: українцям розповіли, що не треба робити

Поновити виплати можливо після того, як пенсіонер підтвердить свою особу

Поки значна частина українців очікує на підвищення пенсійних виплат, декому можуть перестати їх нараховувати. Мова про тих громадян, які тривалий час не знімали виплати з картки. Про це в ефірі телемарафону попередила заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак.

За її словами, пенсію дійсно можуть призупинити нараховувати на тлі того, що особа протягом тривалого часу не користувалася своїм картковим рахунком.

"На жаль, ми не бачимо всіх пенсіонерів, а можуть бути різні ситуації. Ми знаємо, що відбувається на окупованих територіях і розуміємо, що людина може просто загинути, а ми навіть не дізнаємося. Якщо протягом півроку у пенсіонера зовсім не має жодного руху по картках, тоді Пенсійний фонд може припинити нарахування",— розповіла вона.

Однак, українських пенсіонерів заспокоїли, що виплати можна легко поновити. Для цього достатньо зв'язатися з Пенсійним фондом України та підтвердити свою особу.

Нагадаємо, що окремі категорії українців можуть претендувати на пенсію не тільки в Україні, а й у Польщі. При цьому громадянство другої країни їм не знадобиться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які чотири причини вважаються підставою, щоб пенсіонеру припинили виплачувати належне від держави.