Достроковий вихід на пенсію: як підтвердити пільговий стаж та які проблеми з цим можуть виникнути

З підтвердженням пільгового стажу можуть виникнути певні проблеми

Якщо людина не має відомостей про пільгові умови роботи у трудовій книжці або стажі за вислугою років, то вона навряд чи зможе піти на пенсію достроково. Проте рішення цієї проблеми є.

Як повідомляє видання "На пенсії", у такому разі до Пенсійного фонду можна надати довідку з попереднього місця роботи, однак і з цим є низка проблем.

Зазначається, що у довідці має бути певна інформація, необхідна для нарахування пільгового стажу, а саме:

періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

професія чи посада;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків чи його номери, куди включається цей період роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано вказану довідку.

Однак у майбутнього пенсіонера можуть виникнути проблеми з тим, що у ПФУ можуть вимагати документ, який підтверджує атестацію робочого місця, а отримати її складніше.

А у випадку, якщо підприємство було ліквідоване без правонаступника, то отримати таку довідку і зовсім не буде звідки. В обласних відділеннях ПФУ на цей випадок діють спеціальні комісії, які ухвалюють рішення про включення такого "спірного" періоду до пільгового стажу чи ні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках пенсіонеру можуть призупинити виплати на банківську картку та що треба робити, щоб їх поновити.