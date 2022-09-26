Досрочный выход на пенсию: как подтвердить льготный стаж и какие проблемы с этим могут возникнуть

С подтверждением льготного стажа могут возникнуть определенные проблемы

Если у человека нет сведений о льготных условиях работы в трудовой книжке или стаже за выслугой лет, то он вряд ли сможет уйти на пенсию досрочно. Однако решение этой проблемы существует.

Как сообщает издание "На пенсии", в таком случае в Пенсионный фонд можно предоставить справку с предыдущего места работы, однако и с этим есть ряд проблем.

Отмечается, что в справке должна содержаться определенная информация, необходимая для начисления льготного стажа, а именно:

периоды работы, которые засчитываются в особый стаж;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;

первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.

Однако у будущего пенсионера могут возникнуть проблемы с тем, что в ПФУ могут потребовать документ, который подтверждает аттестацию рабочего места, а получить ее уже сложнее.

А в случае, если предприятие было ликвидировано без правопреемника, то получить такую справку и вовсе будет неоткуда. В областных отделениях ПФУ на этот случай действуют специальные комиссии, которые принимают решение о включении такого "спорного" периода в льготный стаж или нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях пенсионеру могут приостановить выплаты на банковскую карту и что надо делать, чтобы их возобновить.