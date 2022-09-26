Досрочный выход на пенсию: как подтвердить льготный стаж и какие проблемы с этим могут возникнуть
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С подтверждением льготного стажа могут возникнуть определенные проблемы
Если у человека нет сведений о льготных условиях работы в трудовой книжке или стаже за выслугой лет, то он вряд ли сможет уйти на пенсию досрочно. Однако решение этой проблемы существует.
Как сообщает издание "На пенсии", в таком случае в Пенсионный фонд можно предоставить справку с предыдущего места работы, однако и с этим есть ряд проблем.
Отмечается, что в справке должна содержаться определенная информация, необходимая для начисления льготного стажа, а именно:
- периоды работы, которые засчитываются в особый стаж;
- профессия или должность;
- характер выполняемой работы;
- раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;
- первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.
Однако у будущего пенсионера могут возникнуть проблемы с тем, что в ПФУ могут потребовать документ, который подтверждает аттестацию рабочего места, а получить ее уже сложнее.
А в случае, если предприятие было ликвидировано без правопреемника, то получить такую справку и вовсе будет неоткуда. В областных отделениях ПФУ на этот случай действуют специальные комиссии, которые принимают решение о включении такого "спорного" периода в льготный стаж или нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях пенсионеру могут приостановить выплаты на банковскую карту и что надо делать, чтобы их возобновить.