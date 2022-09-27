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Угроза потерять пенсию вполне реальна: украинцам рассказали, что не нужно делать

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Все дело в карточном счете, по которому длительное время нет операций Новость обновлена 27 сентября 2022, 17:28
Все дело в карточном счете, по которому длительное время нет операций

Возобновить выплаты можно после того, как пенсионер подтвердит свою личность

Пока значительная часть украинцев ожидает повышения пенсионных выплат, некоторым могут перестать их начислять. Речь о тех гражданах, которые долго не снимали выплаты с карты. Об этом в эфире телемарафона предупредила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, пенсию действительно могут приостановить начислять на фоне того, что лицо в течение длительного времени не пользовалось своим карточным счетом.

"К сожалению, мы не видим всех пенсионеров, а могут быть разные ситуации. Мы знаем, что происходит на оккупированных территориях и понимаем, что человек может просто погибнуть, а мы даже не узнаем. Если в течение полугода у пенсионера совсем нет ни одного движения по карточках, тогда Пенсионный фонд может прекратить начисление", — рассказала она.

Однако украинских пенсионеров успокоили, что выплаты можно легко восстановить. Для этого достаточно связаться с Пенсионным фондом Украины и подтвердить свою личность.

Напомним, что отдельные категории украинцев могут претендовать на пенсию не только в Украине, но и в Польше. При этом гражданство второй страны им не пригодится.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие четыре причины считаются основанием, чтобы пенсионеру перестали выплачивать полагающееся от государства.

Теги:
#Украина #Пенсии #Платежная карта #Начисление