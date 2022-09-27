Угроза потерять пенсию вполне реальна: украинцам рассказали, что не нужно делать

Возобновить выплаты можно после того, как пенсионер подтвердит свою личность

Пока значительная часть украинцев ожидает повышения пенсионных выплат, некоторым могут перестать их начислять. Речь о тех гражданах, которые долго не снимали выплаты с карты. Об этом в эфире телемарафона предупредила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, пенсию действительно могут приостановить начислять на фоне того, что лицо в течение длительного времени не пользовалось своим карточным счетом.

"К сожалению, мы не видим всех пенсионеров, а могут быть разные ситуации. Мы знаем, что происходит на оккупированных территориях и понимаем, что человек может просто погибнуть, а мы даже не узнаем. Если в течение полугода у пенсионера совсем нет ни одного движения по карточках, тогда Пенсионный фонд может прекратить начисление", — рассказала она.

Однако украинских пенсионеров успокоили, что выплаты можно легко восстановить. Для этого достаточно связаться с Пенсионным фондом Украины и подтвердить свою личность.

Напомним, что отдельные категории украинцев могут претендовать на пенсию не только в Украине, но и в Польше. При этом гражданство второй страны им не пригодится.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие четыре причины считаются основанием, чтобы пенсионеру перестали выплачивать полагающееся от государства.