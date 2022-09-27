Некоторым украинцам с октября увеличат размер пенсий: кого это касается и сколько будут получать

Некоторым украинцам следует ожидать повышения социальных выплат уже через несколько дней

В Украине с 1 октября размер пенсий для граждан, которым исполнилось 65 лет, а также для украинцев, старше 70-летнего возраста, увеличатся. Кроме того, возрастут и военные выплаты.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, соответствующие изменения связаны с перерасчетом размера минимальной заработной платы, которая с 6 500 гривен увеличилась до 6 700 гривен. "Телеграф" решил разобраться, сколько с октября будут получать пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, а также как будут происходить выплаты пенсий по возрасту.

Так, украинцы, достигшие 70-летнего возраста, будут ежемесячно получать компенсации в размере до 300 гривен. Кроме того, с 1 октября для этой группы граждан установят новый размер минимальной пенсии, которая будет составлять уже 3 тысячи гривен, однако при условии, что они имеют страховой стаж, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

В ПФУ отмечают, что соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет установлена вне зависимости от следующих факторов:

вида пенсии ,

закона, согласно которому назначены выплаты,

от продолжительности страхового стажа и факта работы.

В то же время, следует добавить, что украинцы, у которых размер пенсии с учетом надбавок, установленных действующим законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достиг трех тысяч гривен, каждый месяц будут получать доплату в сумме, которой не хватает до вышеуказанного размера (3 тысячи гривен).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре пенсии украинцы больше не будут получать. В ПФУ объяснили причину развития событий.