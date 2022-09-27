Деяким українцям з жовтня збільшать розмір пенсій: кого це стосується та скільки отримуватимуть

Деяким українцям слід чекати підвищення соціальних виплат вже за кілька днів

В Україні з 1 жовтня розмір пенсій для громадян, яким виповнилося 65 років, а також для українців, старших 70-річного віку, збільшаться.Крім того, зростуть і військові виплати.

Як повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, відповідні зміни пов'язані з перерахунком розміру мінімальної заробітної плати, яка з 6 500 гривень збільшилася до 6 700 гривень. "Телеграф" вирішив розібратися, скільки з жовтня отримуватимуть пенсіонери, яким виповнилося 70 років, тобто, як відбуватимуться виплати пенсій по віку.

Так, українці, які досягли 70-річного віку, щомісяця отримуватимуть компенсації у розмірі до 300 гривень. Крім того, з 1 жовтня для цієї групи громадян, встановлять новий розмір мінімальної пенсії, котра складатиме вже 3 тисяч гривень, проте при умові, що вони мають страховий стаж, не менший 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

У ПФУ відзначають, що відповідна щомісячна компенсаційна виплата буде встановлена незалежно від таких факторів:

виду пенсії ,

закону, згідно з яким призначені виплати,

від тривалості страхового стажу та від факту роботи.

Водночас варто додати, що українці, у яких розмір пенсії з урахуванням надбавок, що встановлені чинним законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досяг трьох тисяч гривень, кожного місяця отримуватимуть доплату в сумі, якої не вистачає до вищевказаного розміру (3 тисячі гривень).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні пенсії українці більше не отримуватимуть. У ПФУ пояснили причину такого розвитку подій.