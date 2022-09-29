Снег среди месяца и большое количество дождей: синоптик предупредил о погодных сюрпризах в октябре

Температурные показатели октября будут при этом в пределах нормы

Пока большинство украинцев ожидают прихода октября вместе с потеплением и "бабьим летом", некоторые синоптики утверждают, что уже в середине второго месяца осени стоит ожидать первого снега и дождей.

Как передает meteoprog, такой прогноз погоды на октябрь озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, температурные показатели в октябре этого года будут в пределах нормы, а местами даже выше на 1-2 градуса. В среднем в Украине ожидается +6 +9 градусов тепла, а в южных областях – от +10 до +11 тепла.

"Первая декада месяца ожидается прохладной, но потом постепенно с середины октября температура немного повысится, хотя и не во всех областях. Возможно, еще будет "бабье лето", но о его сроках и продолжительности пока говорить рано", — спрогнозировал синоптик.

Он добавил, что количество осадков в октябре превысит норму на 20-40%. При этом умеренное увлажнение и местами даже дефицит дождей ожидается в южных регионах.

"Выпадение первого снега в некоторых регионах страны возможно уже во второй декаде октября, что не является аномальным для второго месяца осени", — добавил Игорь Кибальчич.

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Украине будет теплее всего в начале октября. Также мы публиковали прогноз погоды от народного синоптика на ноябрь.