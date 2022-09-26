До +18 тепла: где в Украине будет теплее всего в начале октября

На востоке солнце будет припекать сильнее, чем в западных регионах

По прогнозу синоптиков, октябрь этого года начнется в Украине с "бабьего лета", но такое ожидаемое тепло придет далеко не во все регионы. Если в южных и восточных областях потепление будет ощущаться сильнее, центральным и западным областям повезет меньше. Об этом свидетельствуют данные погодного сайта meteoprog.ua.

В Киеве октябрь начнется с ясной и солнечной погоды. Столбики термометров днем покажут +14 тепла и будут держаться на таком уровне до 9 числа. Ночью при этом будет гораздо прохладнее – на уровне +5+7 выше нуля.

В Харькове первый десятидневный отрезок октября будет теплым и солнечным. "Бабье лето" в городе будет ощущаться сполна, а температура воздуха не будет опускаться ниже +14 в дневное время.

В Днепре начало октября будет еще теплее – температура воздуха будет колебаться на уровне +15+16 градусов тепла. Дожди в этот период синоптики не прогнозируют.

В Одессе погода порадует тепло и +18 градусами на столбиках термометров. Осадков с 1 по 9 октября не ожидается.

Между тем, во Львове первые дни октября будет облачно, однако сильных осадков синоптики не прогнозируют. Температурные показатели также будут комфортными – на уровне +14+16 градусов тепла.

Напомним, что более подробный прогноз погоды на все осенние месяцы доступен у материала "Телеграфа" по ссылке. Также мы писали, что осенью украинцев может ожидать роста цен на продукты или даже их дефицит. Такой прогноз дали в Минагрополитики.